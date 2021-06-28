شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد محزن...مدفن الشيخ محمد رفعت يعانى الإهمال وتكدس القمامة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مشهد محزن وحالة سيئة يعانى مدفن صوت السماء الشيخ محمد رفعت من الإهمال وتكدس أكوام الردم والقمامة حوله بسبب إلقاء أحد المقاولين بقايا البناء حول مدفن الشيخ الجليل.



ويشكو أحفاد الشيخ محمد رفعت من الإهمال والحالة المتردية حول المدفن والتى تعوق زيارتهم لمدفن جدهم الذى يأتى محبوه من كل أنحاء العالم لزيارة قبره، حيث تكدست أكوام الردم أمام باب المدفن للدرجة حتى أغلقته تمامًا.



وقالت هناء حسين حفيدة الشيخ محمد رفعت: "فوجئنا بهذا المشهد المحزن عند زيارة قبر جدى الذى يقع بمدافن السيدة نفيسة بالقاهرة، حتى أننا لم نستطع الدخول للمدفن".

وتابعت الحفيدة فى تصريحات لليوم السابع: "فى هذا المدفن تم دفن الشيخ محمد رفعت وزوجته وأبنائه الأربعة وعدد من أحفاده، وكان هذا المدفن قبلة للزوار الذين يأتون لزيارة الشيخ رفعت وقراءة الفاتحة على روحه الشريفة من كل أنحاء العالم".



وأوضحت: "أحد المقاولين اعتاد إلقاء بقايا الردم والمبانى حول المدفن وداخله وأمام بوابته بالرغم من أن المدفن قريب من الشارع الرئيسى، وفوجئنا بهذا المشهد المحزن الذى لا يليق بمكانة الشيخ رفعت ونطالب المسئولين فى الحى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه والحفاظ على مكانة هذه المدفن وحرمته".

وأضافت الحفيدة: "جدى أحد كبار مشايخ مصر وله مكانة عالمية وملايين المحبين من كل أنحاء العالم ولا يصح أن يكون مدفنه بهذا الصورة ونرجو أن كون هناك تحرك سريع من المسئولين لوقف هذا الإهمال وحماية مدفن الشيخ محمد رفعت".