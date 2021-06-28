شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأردنى لدى القاهرة: نتطلع لتعزيز التعاون الثقافى مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير الأردنى فى القاهرة أمجد العضايلة ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم تطلّع الأردن ومصر لتعزيز التعاون الثقافى وتعميقه فى جميع مجالاته.

وبحث العضايلة وعبدالدايم، خلال لقائهما أمس الأحد فى دار الأوبرا المصرية - بحسب بيان لسفارة الأردن اليوم الاثنين - أوجه التبادل الثقافى والفنى بين البلدين، خصوصًا فى ظل العودة التدريجية للنشاطات الثقافية وضمن ضوابط صحية متبعة، بعد توقّف يزيد عن عام فرضته المحددات الاستثنائية لجائحة كورونا على المشهد الثقافي.

وجرى استعراض سبل الاستفادة من المناسبات الثقافية، التى ستنظمها البلدان فى المستقبل القريب، وفى مقدمتها مهرجان جرش والفعاليات الفنية والعروض التى تنفذها دار الأوبرا المصرية، بهدف تعزيز منظومة التبادل والشراكة وعرض التجارب الثقافية والفنية فى كلا البلدين.

وعرضت وزيرة الثقافة المصرية للنشاطات التى سيتضمنها العام الجارى، خصوصًا انطلاق مهرجان القاهرة الدولى للكتاب يوم الأربعاء القادم والذى يشكل مظلة ثقافية واسعة فى العالم العربى، وتشارك فيه العديد من الدول العربية ومن ضمنها الأردن.