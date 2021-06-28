شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بحى شمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجي بحي شمال الجيزة، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة نحو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية بعد الانتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به .



المركز التكنولوجى

وأضاف راشد، أنه تم عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة، لاستقبال وبحث احتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة توفيراً للوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة المواطنين .

يذكر أن محافظة الجيزة تلقت 2119 بلاغا وشكوى من المواطنين الشهر الماضى تمت الإستجابة الى 2112 بلاغا وشكوي منها وحلها بالتنسيق بين الأجهزة المختصة، اما الشكاوى المتبقية التى لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بطلبات رصف شوارع سيتم إدراجها فى فى خطط الرصف المقبلة للاستجابة لمطالب المواطنين .