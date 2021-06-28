شكرا لقرائتكم خبر عن مدير (CICA): مصر تربط جسور الصلة بين آسيا وأفريقيا في ظل تنامي اقتصادها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المدير التنفيذي لأمانة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)، السفير خيرات ساريباي، إن لمصر دور في تلك المنظمة، التي ترأسها كازاخستان، من خلال موقعها الجغرافي والمحوري، التي تربط جسور الصلة بين آسيا وأفريقيا خاصة في ظل تنامي اقتصادها، جاء ذلك خلال في فعالية نظمتها سفارة كازاخستان في القاهرة بمشاركة العديد من السفراء وأساتذة العلوم السياسية، والخبراء في مقدمتهم الدكتور عبدالمنعم سعيد، والدكتور محمد فايز فرحات.

وأشاد المسؤول الكازاخي بدور القاهرة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي، والقمة الروسية الأفريقية، ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية، وكذلك بالدور الكبير والواضح الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي في التصدي للتحديات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معربا عن أمله أن تشارك مصر بشكل أكبر في تطوير عملية CICA في ظل الاستعدادات للاجتماع الوزاري المقرر عقده الفترة الأشهر المقبلة، والقمة السادسة لزعماء CICA في عام 2022.

وأشار إلى ضرورة تنسيق الجهود بشأن أمن واستقرار القارة الآسيوية وتعزيز الأمن المشترك الشامل، مشيرا إلى أن فلسفة (CICA) تعتمد على التوسع التدريجي في مجالات التفاعل، والتي تحددها 27 دولة الأعضاء، والتي تضم 7 دول عربية تتمتع بالعضوية الكاملة من بينها مصر حيث تشارك في عملية CICA منذ التسعينيات.

ولفت إلى أن كازاخستان تعمل المساعدة الإنمائية الرسمية أو مكافحة عواقب الوباء، كما أن من أولويات بلاده خلال رئاستها CICA هو تجديد تدابير بناء الثقة، الذي تنظر إليه الدول الأعضاء باهتمام شديد، مؤكدا أهمية إطلاق تحول تدريجي لـ CICA لتصبح منظمة دولية كاملة للأمن الإقليمي، حيث تم توفير جميع الشروط اللازمة لهذه الخطوة ووضع الإطار القانوني والهياكل الدائمة.

وأكد أن أهمية المؤتمر في مناقشة المشاكل الأمنية بين الدول الآسيوية من خلال حوار مفتوح وعلي أسس واضحة وليس الاختلاف بسبب العقيدة أو الانتماء.

وكان على رأس الحضور سفير كازاخستان في القاهرة السفير خيرات لاما شريف، والسفير خالد الهباس الأمين عام المساعد للشؤون السياسية لجامعة الدول العربية، والسفير ايهاب بدوي مساعد وزير الخارجية، وممثلي لسفارات الإمارات وجورجيا وأرمينيا، وباكستان وتركيا وإيران وكمبوديا وطاجيكستان وأزبكستان.