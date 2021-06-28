شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يلتقي وزراء خارجية 5 دول لمناقشة أزمة «سد النهضة» بروما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، نظيره وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الإفريقي، على هامش اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في تغريدة على موقع التواصل «تويتر»، الإثنين، إن «شكري ووزير خارجية الكونغو ناقشا آخر مستجدات قضية سد النهضة».

كما التقى وزير الخارجية بنظيرته الكينية لبحث سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة.

والتقي الوزير شكري دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني لاستمرار التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، ومن بينها التطورات الخاصة بسد النهضة.

والتقى الوزير سامح شكري نظيره التونسي عثمان الجرندي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وسبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي.

كما بحث سامح شكري مع نظيرته الهولندية سيجرد كاخ سُبل دفع التعاون بين البلديّن ومناقشة الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.