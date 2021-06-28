شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نقطة إسعاف ك ٩٠ بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/ إدفو شمال المحافظة، تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج.

كانت غرفة إسعاف أسوان قد تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان / إدفو ما بين ك ٩٠ وك٨٠ مع وجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.