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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بأسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نقطة إسعاف ك ٩٠ بالطريق الصحراوي الغربي أسوان/ إدفو شمال المحافظة، تم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي العلاج.

كانت غرفة إسعاف أسوان قد تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي أسوان / إدفو ما بين ك ٩٠ وك٨٠ مع وجود مصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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