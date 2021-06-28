شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبر والهندسة الفراغية» تصالح طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب القسم العلمى بالشهادة الثانوية الأزهرية، الإثنين، امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، حيث عبر الطلاب عن ارتياحهم لأسئلة امتحان اليوم، وأنه على عكس ما كان بمادة الديناميكا، التي ستظل الأصعب حتى الآن في مسيرة امتحانات القسم، وأكد الطلاب أن امتحان الجبر والهندسة الفراغية كان في مستوى الطالب المتوسط نظرا لسهولة الأسئلة ومباشرتها.

وحرص الدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على الاطمئنان لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى توافر أدوات التعقيم والكمامات، وطمأن رئيس قطاع المعاهد الطلاب على دقة عملية التصحيح، ومستوى الامتحانات هذا العام ومراعاة الظروف الحالية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.

وأوضح رئيس القطاع أنه يؤدي طلاب القسم العلمي الامتحانات في أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، فيما يؤدي طلاب القسم الأدبي امتحاناتهم في أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتستمر أعمال الامتحانات حتى يوم الأحد 1 أغسطس من هذا العام.

ويؤدى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (113473) طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى (74754) طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و(38719) طالبًا وطالبة في القسم العلمي، وذلك في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية، وتعد أكثر المحافظات كثافة من حيث عدد اللجان هي محافظة الشرقية بواقع (61) لجنة وأكثرها كثافة أيضًا من حيث عدد الطلاب بواقع (16495) طالبًا وطالبة، تليها محافظة سوهاج بواقع (56) لجنة امتحانات و(11398) طالبًا وطالبة، وأقلها كثافة من حيث عدد اللجان محافظتا بورسعيد والسويس بواقع (4) لجان في كل محافظة، ومن حيث عدد الطلاب محافظة جنوب سيناء (237) طالبًا وطالبة، ومحافظة البحر الأحمر (322) طالبًا وطالبة.