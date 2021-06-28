شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزييف العملات النقدية بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ، الإثنين، في ضبط بائع خردة متجول، له معلومات جنائية، مقيم ببندر المحمودية بالبحيرة وبحوزته مبلغ مالى لعملات مالية «مُقلدة» داخل جوال بلاستيكى بمركبة التروسيكل الخاص به، وبمواجهته أقر بعثوره على المبلغ المالى المضبوط بداخل كيس أسود اللون بالطريق العام بمدخل مدينة مطوبس بكفر الشيخ حال قيامه بفرز المخلفات بالقمامة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع اللواء إيهاب عطيه، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائى لغرب كفرالشيخ وأسفرت جهوده عن أن وراء تقليد تلك العملات 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بداءرة محافظة كفر الشيخ.

وتم تقنين الإجراءات وإستهدافهم وتم ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى عباره عن عملات اجنبية«، وكمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة في عملية التزوير وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في مجال طباعة وتقليد العملات الورقية، وأضاف أحد المتهمين بعمله في تجارة العملة وبفحص إحدى أجهزة الكمبيوتر المضبوطة بحوزتهم عُثر على صور لعملات ورقية بذات» رقم المسلسل «الموجود على العملات المقلدة التي سبق ضبطها، كما أضافوا بتخلصهم من العملات المضبوطة بحوزتهم لسوء تقليدها وسهولة إكتشافها وتزويرها وقيامهم بإلقائها بالقمامة بمدخل مدينة مطوبس.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات وتحريزها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.