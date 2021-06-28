شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس اجتماع ممثلى الكنائس الأرثوذكسية فى أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نيافة الأنبا أرسانى أسقف هولندا فى اجتماع ظهر اليوم، فى العاصمة الهولندية أمستردام لممثلى العائلتين الأرثوذكسيتين بهولندا فى ضيافة الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية.

أساقفة الكنيسة وشارك في الاجتماع المطران Athenagoras مطران إيبارشية البينالوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج) للكنيسة البيزنطية، ورئيس الأساقفة Khajag Barsamian والقس Michael Bakker كاهن الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، والقس Toran كاهن الكنيسة الأرمينية بأمستردام. وتناول الحديث التعاون بين الكنيسة الشرقية البيزنطية Eastern والكنائس الشرقية القديمة Oriental فى الأنشطة الاجتماعية ورعاية السجون والمستشفيات وذلك من خلال المؤسسة الاجتماعية التى تكونت بين الطرفين.