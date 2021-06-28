شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملات لرفع الإشغالات بالعمرانية والبدرشين والحوامدية والوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات اليومية علي الطرق والشوارع والميادين، لرفع كافة التعديات من نهر الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتسير الحركة المرورية والمشاة.

وفي هذا الإطار شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة علي المقاهي المخالفة بشوارع شارع قره بن شريك وهمدان وربيع الجيزى والتي أسفرت عن رفع 110 حالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحى .

وفي حي العمرانية شملت الحملة شوارع خاتم المرسلين ومستشفي الصدر والتي تم خلالها مراجعة مدي التزام أصحاب المحلات بوضع صناديق القمامه أمامها، بالإضافة إلي كلبشة السيارات المخالفة للانتظار الخاطئ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الكافيهات والمقاهي الغير ملتزمة وإيداع المضبوطات بخازن الحي وتمكن حي شمال الجيزة من إحباط محاولة تحويل عقار من الغرض السكني إلي التجاري بمدينة التحرير والتحفظ علي 2 باب حديدي والأدوات المستخدمة في المخالفة، بالإضافة إلي الحملة التي شنها الحي للتصدي للتعديات الموجودة بشوارع الحرية وزكي مطر والتي أسفرت عن إزالة شادر والتحفظ علي تروسيكل وعربة يد لقيامهم بإشغال الطريق العام ومصادرة 17 شيشة من المقاهي المخالفة.

وأسفرت الحملات في مركز ومدينة البدرشين عن رفع 83 كرسي ومصادرة 24 شيشة من المقاهي المخالفة وتحرير عدد 3 محاضر إشغال ورفع 20 حالة إشغال بالحوامدية .

كما شن حي الوراق حمله علي المقاهي والكافيتريات بشوارع معهد الابحاث وكورنيش النيل والتل وترعة السواحل أسفرت عن تحرير 10 محاضر اشغال وعدم ارتداء كمامه وبيئة ورفع 40 حاله اشغال متنوعة



حملات لرفع الإشغالات حملات لرفع الإشغالات





حملات لرفع الإشغالات





حملات لرفع الإشغالات





حملات لرفع الإشغالات





حملات لرفع الإشغالات





حملات لرفع الإشغالات



