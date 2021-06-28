شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يوجه بترقية 5539 موظفا بالوزارة اعتبارا من أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار عمر مروان وزير العدل بإعمال قواعد ترقية الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وأسفر ذلك عن ترقية 5539 موظفا اعتباراً من أول يوليو المقبل.

والترقيات كانت على النحو التالي:- - 2291 موظفا بالقسم المدني. - 1685 موظفا بأقلام المحضرين. - 816 موظفا بقسم الخدمات المعاونة. - 747 موظفا بالمحاكم الاقتصادية والأخصائيين ( قانوني – نفسي – اجتماعي ).

وسيتم تباعاً ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.