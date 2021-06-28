شكرا لقرائتكم خبر عن من مقلب للقمامة إلى ممشى سياحى.. شاهد كورنيش المريوطية بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت محافظة الجيزة محيط ترعة المريوطية فى الجزء من شارع الهرم حتى مدخل قرية شبرامنت، حيث تم إنشاء كورنيش الترعة بداية من تقاطع الترعة بشارع الأهرام حتى مدخل قرية شبرا منت، ومن المقرر أن تبدأ خلال أيام الخطوات التنفيذية لاستكمال مشروع تطوير الترعة بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام اتجاه فيصل.

وأجرى ”الخليج 365” جولة بالمشروع بعد انتهاء المرحلة الأولى به، ومن المقرر أن تستكمل محافظة الجيزة أعمال تطوير ترعة المريوطية ليتحول جانبى الترعة من بؤرة لتجميع المخلفات الى ممشى سياحى ينقذ سكان المنطقة المحيطة بمسار الترعة، وفى النقاك التالية يعرض الخليج 365 خطة استكمال تطوير الترعة.

وسيتم استكمال مشروع تغطية وتطوير مسار مصرف المحيط (ترعة المريوطية) بالقطاع الشمالى لشارع الأهرام، والتطوير سيتم باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى، حيث تم تطوير المجرى المائى لترعة المريوطية بالقطاع الجنوبى لشارع الأهرام، والمنطقة التى تم تطويرها تحولت من مأوى للمخلفات والرتش إلى كورنيش وممشى حضارى، وتم تطوير 3,6 كم بتكلفة إجمالية 310 ملايين جنيه، كما تم تغطية جزء من مسار الترعة وإقامة موقف لسيارات السرفيس أعلاه، وتم تدبيش الترعة ورصف البر الشرقى والغربي للطريق وإنشاء كورنيش وممشى حضارى وإماكن للخدمات ونقاط ترفيهية للمواطنين .

وسيتم طرح مراحل العمل الجديدة للمشروع والتى ستضم تغطية وتطوير مسار الترعة فى المنطقة الرابطة بين شارعى الملك فيصل والأهرام بطول 500 متر، والمرحلة الجديدة لأعمال التطوير ستبدأ شهر يوليو القادم .

























