الاتحاد العام للمصريين في الخارج يحتفل بثورة 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أكد الاتحاد العام للمصريين في الخارج، أنه سيقيم ندوة بمناسبة احتفالات ثورة 30 يونيو بعنوان (إنجازات الوطن في 7 سنوات) يتم فيها إلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويحاضر فيها الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة، والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

وقال المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الندوة تهدف لتعريف أبناء الوطن في الخارج ما يتم الآن من نهضة كبيرة تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة تمت بفضل قوة الجبهة الداخلية ووجود إرادة سياسة قادرة على تحقيق المستحيل.

يحضر الندوة عبر منصة زوم لفيف من أبناء الوطن في الخارج وبعض رؤساء الجاليات ورجال الصحافة والإعلام وبعض من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومن إعداد اللجنة الإعلامية بالاتحاد العام للمصريين في الخارج، وتقديم م. مرفت خليل رئيس فرع إنجلترا ويشرف عليها علاء سليم الأمين العام، وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.