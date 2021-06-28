اعتبارًا من 1 يوليو 2020.. ترقية 5539 موظفًا بالعدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بإعمال قواعد ترقية السادة الموظفين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وتحديد المنطبق عليهم الشروط.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، أسفر ذلك عن ترقية 5539 موظفًا، اعتبارًا من 1/7/2020، على النحو التالي:-

- 2291 موظفًا بالقسم المدني.

- 1685 موظفًا بأقلام المحضرين.

- 816 موظفًا بقسم الخدمات المعاونة.

- 747 موظفًا بالمحاكم الاقتصادية والإخصائيين (قانوني– نفسي– اجتماعي).

وسيتم تباعًا ترقية كل من يستوفي شروط الترقية في جميع قطاعات الوزارة والمصالح التابعة لها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية والتعليمات الخاصة به.