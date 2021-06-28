ضبط عاطلين سرقا سيارة مواطن في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطلين؛ قام أحدهما بسرقة سيارة وباعها للثاني بعد تزوير رخصة تسيير.

أثناء قيام قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث اشتبهوا في إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة عليها تبين أنها دون بيانات وغير خاصة بالسيارة، وبالكشف الفني على السيارة برقم الشاسية تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة الشرقية.

كما أمكن ضبط (عاطل-مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) حال حضوره لاستقلال السيارة، وبحوزته رخصة تسيير بذات اللوحات المضبوطة المثبتة على السيارة "مزورة".

بمواجهة المتهم اعترف بتحصله على السيارة المضبوطة من (عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة "له معلومات جنائية") وعلمه بأنها متحصله من واقعة سرقة وأن رخصة التسيير مصطنعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الكمائن اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي مُبلغ بسرقتها بالجيزة، وبمواجهة الأخير أقر بسابقة تحصله على السيارة الأولى من أحد الأشخاص بنطاق محافظة شمال سيناء، وقيامه بالاستعانة بآخر لاصطناع رخصة تسيير السيارة، والتصرف فيها بالبيع لعميله (المتهم الأول)، وأضاف بقيامه بارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية عقب قيام مالكها بعرضها للبيع عبر مواقع التسويق الإلكتروني، وتمكنه من مغافلة مالك السيارة أثناء معاينتها واصطناع نسخة من مفتاح السيارة، ومعاودة سرقتها من أسفل العقار سكنه.

باستدعاء المجني عليهما تعرفا على السيارتين، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.