أبرزها 15 طن ذرة.. ضبط 1569 مخالفة تموينية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1569 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية " بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية، بحوزته (15,75 طن "ذرة صفراء، بذرة قطن، فول صويا، كربونات صوديوم" معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج " – 4 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر مدون عيها علامة تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائي" ) ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة البحيرة، بحوزته (6,5 طن "جبن رومي") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.