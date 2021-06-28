شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تُطلق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بحي شمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة الجيزة، الإثنين، التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي بحي شمال الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة نحو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات الخاصة بحصول المواطنين على الخدمات المقدمة بالمصالح الحكومية بعد الانتهاء من أعمال التطوير والميكنة الخاصة به، إلى جانب عقد الدورات التدريبية لتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالمركز وإثقال إمكاناتهم بالمهارات اللازمة، لاستقبال وبحث احتياجات المواطنين وتلبيتها بجودة وكفاءة، توفيراً للوقت والجهد اللازم للحصول عليها لراحة وخدمة المواطنين.