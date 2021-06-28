شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس: ٥٥ ألف و٣٣٥ إجمالي الأوراق المصححة بكلية التجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس وعميد كلية التجارة إحصائية التصحيح الإلكتروني بالوحدة موضحًا أن إجمالي الأوراق المصححة بلغ ٥٥ ألف و٣٣٥ ورقة امتحانية بكلية التجارة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إجمالي عدد الأوراق المصححة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بلغ ٤٧ ألف و٩٣٢ ورقة امتحانية.

وأوضح الدكتور عادل السعدني، عميد الكلية أنه تم الإنتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني بالكلية بواقع ١٠٤٣٥ ورقة امتحانية للفرقة الأولى، و٨٥٠١ ورقة امتحانية للفرقه الثانية، و٩٧٦٨ ورقة للفرقة الثالثة، و١١٤٩٣ ورقة للفرقة الرابعة.

وأضاف «السعدني» أن إحصائية التصحيح الإلكتروني للفرقة الأولى مميز، والتي تضم برنامج -الترجمه الفوريه للغه الإنجليزية، والترجمة الفوريه للغه الفرنسي، وبرنامج GIS- بلغت ٤٠٨٧ ورقة امتحانية، و٣٦٤٨ ورقة إمتحانية للفرقة الثانية.

أما عن التصحيح الإلكتروني بكلية التجارة، أكدت الدكتورة هدى عبدالله وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب أن عملية التصحيح الإلكتروني إنتهت وفق إجراءات احترازية كاملة مع سرعة ودقة الأداء؛ وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من عمليات التصحيح تمهيدا لإعلان النتائج

وأضاف الدكتور أحمد فاروق فراج، مدير وحدة القياس والتقويم، أنه تم الانتهاء من تصحيح إجمالي ٤٣٠٣٩ ورقة امتحانية لطلاب وطالبات الفرق الدراسية الأربعة بواقع ٢٦٠٥٨ ورقة انتظام، و١٦٩٨١ ورقة انتساب؛ موضحًا أنه تم تصحيح ١٠ آلاف و٣١٣ ورقة امتحانية بالفرقة الأولى، و١٠ آلاف و٦٣١ ورقة بالفرقة الثانية،

و١١ ألف و٦٩٦ ورقة بالفرقة الثالثة، و١٠ آلاف و٣٩٩ ورقة بالفرقة الرابعة بشعبها الدراسية الأربعة المحاسبة وإدارة الأعمال والسياسة والاقتصاد.

وبالنسبة لطلاب وطالبات شعبة اللغة الإنجليزية- أفاد الدكتور محمد أبوالعلا منسق الشعبة أنه تم الانتهاء من تصحيح ١٢٢٩٦ ورقة امتحانية بواقع ١٠٣٥٦ ورقة للنظام الفصلي بفرقه الدراسية الأربعة، و١٩٤٠ ورقة بالبرامج الجديدة المميزة( ٨٣٢ ورقة امتحانية ببرنامج BIS، و٦١٢ ورقة ببرنامج FMI، و٤٩٦ ورقة بالساعات المعتمدة).