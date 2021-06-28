شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات للتظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا .. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا فتح باب التظلمات لنتيجة الشهادة الإعدادية 2020-2021، من الاثنين 28 يونيو، ولمدة 15 يومًا داخل 9 لجان بالإدارات التعليمية، من العدوة شمالا حتى دير مواس.

وأعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، 6 إجراءات بداية من التقدم بالتظلم، وينتهي بالفحص والإعلان وتعديل استمارة النجاح.

وتبدأ الإجراءات بتقدم ولي أمر الطالب بطلب، مرفق به صورة بطاقة الرقم القومي، وتوريد مبلغ 20 جنيها عن كل مادة، ثم يتم تحديد ميعاد للفحص، يعقبه الاطلاع على كراسة الإجابة، ثم تسجيل الملاحظات لولي الأمر أو الطالب، وعقب ذلك يتم الرد لولي الأمر والإدارة التعليمية المختصة، وتعديل استمارة النجاح في حالة قبول التظلم.