شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تعلن تعيين ملحقان سياحيان بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرارين بإلحاق كل من السيد محمد فرج، والسيد محمد محسن محمد للعمل كملحق سياحي في المكاتب السياحية الخارجية في كل من ألمانيا والمملكة المتحدة، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 1/7/2021.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات الشابة بها لترقي المناصب القيادية وإيمانًا منها بالدور الفعال للمكاتب السياحية الخارجية في الترويج للمقاصد المصرية في الأسواق السياحية المختلفة وفتح قنوات للتواصل المستمر مع منظمي الرحلات في تلك الأسواق لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ووفقا لهذين القرارين فقد تم إلحاق السيد محمد فرج ملحقاً سياحياً لمكتب برلين بألمانيا بالإضافة إلى توليه الإشراف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من (إيطاليا وروسيا) ودول الإشراف التابعة لها.

كما تم إلحاق محمد محسن ملحقًا سياحيًا لمكتب لندن بالمملكة المتحدة بالإضافة إلى قيامه بالإشراف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من (فرنسا والصين) ودول الإشراف التابعة لها.

يُذكر أن محمد فرج بدأ حياته المهنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى كمنسق ومسئول علاقات سياحية بقطاع السياحة الدولية ثم عمل كملحقًا سياحيًا بالمكتب السياحى ببرلين ثم مديرًا للمكتب المركزى المشرف على أسواق ألمانيا والنمسا وسويسرا.

مثّل مصر فى العديد من الأحداث والفعاليات الدولية، وحصل على مجموعة من البرامج التدريبة خارج مصر وداخلها من أهمها التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات من مركز جنيف للسياسات الأمنية (GCSP) بسويسرا إلى جانب المدرسة الوطنية للقيادة بفرنسا ENA.

كما أنه حاصل على ماجستير إدارة الأعمال MBA تخصص تسويق دولى، وماجستير إدارة الأعمال الحكومية وقطاع الأعمال من جامعة اسلسكا الفرنسية، ودبلومة في إدارة وريادة الأعمال من جامعة بولونيا بإيطاليا، بالإضافة إلى حصوله على دبلومة فى التسويق السياحي من منظمة السياحة العالمية، كما أنه خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثانية.

أما محمد محسن عمل خلال الفترة من 2007 الى 2012 منسق وحدة السياحة الصحراوية بمشروع التوأمة بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي والاتحاد الأوروبي، كما تم تعيينه فى الفترة من 2012 إلى 2014 مديرًا للمكتب السياحي المصري بمدريد، ومنذ ديسمبر 2014 إلى أكتوبر 2015 عمل عضوًا فنيًا بمكتب رئيس الهيئة، وبدءًا من يناير 2018 تم تكليفه مديرًا لوحدة أمريكا اللاتينية وشبه جزيرة أيبيريا.

كما أنه حاصل على دبلوم لغة اسبانية من مدريد، وماجستير إدارة المقاصد السياحية التابع لمنظمة السياحة العالمية UNWTO – جامعة Anhuac مكسيكو سيتي 2020.