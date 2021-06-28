شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه 5 ساعات عن بعض المناطق بمركز الفشن ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت شركة مياه الشرب ةالصرف الصحي ببني سويف، الإثنين، قطع المياه عن بعض المناطق والأماكن بمركز الفشن ،وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسي لمحطة مياه القضابي، حيث قد بدأت بالفعل أعمال الإصلاح والتي من من المقرر أن تستمر حتى الساعة 6 مساء اليوم الإثنين.

وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إنها تعتذر عن قطع الخدمة لإتاحة الفرصة أمام أعمال الإصلاح بهذا المرفق الحيوي، فانها تؤكد على بذل قصارى الجهد لسرعة إلانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بشكل طبيعي فور الانتهاء من الأعمال.