شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع الأعمال الإنشائية بمركز الأورام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ التشطيبات النهائية استعدادًا لاستقبال الأجهزة الطبية المتعددة، ويعقبها استقبال المترددين عليها عقب الانتهاء من كل الأعمال، ليتحول الحلم لحقيقة بعد معاناة المئات من مرضى الأورام بالمحافظات الذين يتنقلون من محافظ الأخرى طالبين للعلاج، لتتجه إليه أنظار المرضى من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وتنتقل خبرة مركز الأورام بطنطا لكفر الشيخ.

وأكد الدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام بكفر الشيخ أنه تم الانتهاء من الخرسانات بنسبة 100% ونسبة التشطيبات النهائية 90%، ووصل الإنشاء في المبنى الجديد لحوالي 40% المكون من دور واحد يشمل «المغسلة وبور الكهرباء والمغسلة والعيادات»، أما الأجهزة الطبية فسيتم توريدها خلال الفترة المقبلة، كما تم تركيب 8 مصاعد بالمبنى.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة في انتظار افتتاح المركز مؤكدًا إن إقامة مشروع مركز علاج أورام كفرالشيخ، سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، مؤكدًا أن المشروع يقع في المنطقة المقابلة للمعهد الدينى، والمدرسة الزراعية للبنات، على مساحة 8876 م2، ويتضمن مبنى «أ» بمسطح 1400م2، ويتكون من بدروم وأرضى، و6 أدوار علوية، ومبنى «ب» بمسطح 2000م2 ويتكون من بدروم وأرضي و3 أدوار علوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يضُم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، و6 أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه، موضحًا أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 90%.

وقال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عانى أهالي المحافظة عبر سنوات طوال من عدم وجود مستشفيات متخصصة في الأمراض الخطيرة ومنها الأورام، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، شهدت المحافظة اهتماما كبيرا في الجانب الصحى فأنشأت 3 مستشفيات كبرى ببلطيم والبرلس وسيدي غازي، وجاري إنشاء 3 مستشفيات أخرى ببيلا وقلين والرياض، وجارى الانتهاء من حلم وأمل أبناء المحافظة لعلاجهم من مرض الأورام بأنواعه، وتكون المحافظة بؤرة اهتمام الملايين في محافظات الدلتا، تستقبل مرضاهم وتعالجهم وفق أحدث النظم الطبية.