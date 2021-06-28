شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية: ننسق بشكل كامل مع مصر فى مواقفنا من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة السودانية، أنها تنسق بشكل كامل مع مصر فى مواقفها من سد النهضة، مشيرة أن أى اتفاق مع إثيوبيا يجب أن يكون محددا زمنيا مع وجود ضامنين.

وأضافت الحكومة السودانية لقناة العربية، أنه لا علاقة لأى اتفاق حول سد النهضة بموضوع تقاسم مياه النيل، وأن أى اتفاق حول سد النهضة يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة، متابعة: "وضعنا 4 شروط للموافقة على مبادرة الكونغو للاتفاق مع إثيوبيا".

ونفت الحكومة السودانية، قبولها الملء الثانى لسد النهضة.