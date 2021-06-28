شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان 3 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار مؤكدة أنه يجب تجنب التواجد تحت أشعة الشمس المباشرة مع الإلتزام بأن تكون فى مكان جيد التهوية فضلا عن الإكثار من شرب السوائل خاصة الماء بما لا يقل عن 8 أكواب.

وكشفت الوزارة في منشور اليوم، عن بعض الخطوات الهامة لمنع الأمراض والإصابات والوفيات المرتبطة بالحرارة أثناء الطقس الحار:

1- البقاء في مكان مكيف قدر الإمكان.

2- اشرب الكثير من السوائل حتى لو لم تشعر بالعطش، والصائمين عليهم الإكثار من شرب الماء، والسوائل، بعد الإفطار وحتى آذان الفجر.

3- تجنب ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق.

4- ارتد ملابس واسعة وقطنية وخفيفة، وذات ألوان فاتحة تعكس أشعة الشمس.

5- خذ أكثر من حمام بارد على مدار اليوم لتهدئة جسمك من أشعة الشمس.

6- لا تترك الأطفال، أو الحيوانات الأليفة في السيارة.