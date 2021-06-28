شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" يبحث مع وزيري خارجية بريطانيا وكينيا تطورات قضية سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، التنسيق الوثيق حول عدد من الملفات الثنائية والإقليمية ومن بينها سد النهضة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر حسابه على "تويتر".

فيما تطرق وزير الخارجية مع وزيرة خارجية كينيا لسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا الإقليمية والقارية بما في ذلك تطورات قضية سد النهضة.

وزير الخارجية يتطرق لقضية سد النهضة مع وزيرة خارجية كينيا