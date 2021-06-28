شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الصكوك السيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:





مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الصكوك السياديةوافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، نهائيا .





الرئيس السيسي يؤكد لـ"بينيت" أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليينأجرى رئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً صباح اليوم، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط.





التعليم تحذر طلاب الثانوية من محاولة تهكير التابلت للغش: عقوبات رادعة للمخالفكشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الطلاب الذين تم كشف تهكيرهم أجهزة التابلت فى المحافظات المختلفة بهدف الغش فى الثانوية العامة، لن يتم منعهم من دخول الامتحانات النهائية التى تنطلق يوم 10 يوليو المقبل.





طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى بالعاشر بمشاركة القطاع الخاص غداأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية، سيتم غدًا الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة النقل، طرح مشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى على مساحة 250 فدانًا بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص التعليم تعلن أسئلة وأجوبة الامتحان التجريبى فى اللغة العربية للثانوية العامةأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم الاثنين، الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة لشهر يونيو الجارى فى مادة اللغة العربية وإجابات مادة اللغة العربية على موقعها الرسمى، حيث يمكن للطلاب الدخول والإجابة عن الأسئلة والاطلاع على الاجابات الموجودة على المادة. وزير التموين: غلق مواقع استلام القمح المحلى نهاية الشهر واستلام 3,6 مليون طنأصدر الدكتور على ا لمصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بغلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتبارًا من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30/6/2021، واستثنى القرار الصادر بعض الصوامع والشون بـ 8 محافظات وهما "" محافظة الشرقية: صومعتي (الحسينية ـ ههيا) وشون (حوض الطرفة ـ سنتريس ـ الغابة ـ كفر أبراش)، وبالنسبة لمحافظة البحيرة فقد تم استثناء شونتي (مليحة ـ نظير)، وفي الدقهلية فقد تم استثناء صومعة (بهرند). مستشار الرئيس للصحة: الدولة تخطط لتكون مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات كوروناأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهوري للشئون الصحية، أن الخطة القومية الوطنية تحت إشراف وبرعاية كاملة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتعاون كافة مؤسسات الدولة المعنية ساهمت في التعامل مع أزمة كورونا

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والذى يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تخطط من أجل أن تكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات سواء للقارة الأفريقية أو لأى دول أخرى، وفق توصيات رئيس الجمهورية

الولايات المتحدة ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى العراق: خطوة مهمةرحبت الولايات المتحدة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وملك الأردن عبد الله الثانى إلى العراق، وجاء فى بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية" أن الولايات المتحدة ترحب بالزيارة التاريخية التي جرت أمس التى قام بها الرئيس المصرى وملك الأردن لبغداد".

وقال البيان"إن هذه الزيارة تعتبر خطوة مهمة في تقوية الاقتصاد الإقليمي والروابط الأمنية بين مصر والعراق والأردن وتعزيز الاستقرار الإقليمي".

النقل: نخطط لمد خط سكة حديد الصعيد من أسوان ليصل أبو سمبل وتوشكىأكدت وزارة النقل دراسة مد خط سكة حديد الصعيد ليمتد من أسوان حتى أبو سمبل وصولا إلى توشكى ثم وادى حلفا فى السودان ليصل فى النهاية إلى الخرطوم.

وأضافت وزارة النقل أن هناك تعاونا مع الجانب الفرنسى لتمويل وتنفيذ هذا المشروع من خلال الشركات الفرنسية والمصرية، بحيث يصل فى النهاية القطار من الإسكندرية إلى الخرطوم.

تقرير تركي: مصطفى محمد لن يشارك فى الأولمبياد ويغيب شهرا بسبب الإصابةكشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الاثنين، عن مدة غياب الدولى المصرى مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر ونادى جالاتا سراى عن الملاعب وتوقع الطبيب التركي أيتكين يلماز، فى تصريحات لشبكة "أجانس سبور" التركية، مدة غياب مصطفى محمد قائلا، "الانثناء فى الركبة يُمكن أنّ يلتئم فى غضون أسبوعين، ولكن الكدمة فى العظام يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 5 أسابيع، مثل هذه الإصابات يمكن أن تستمر 4-5 أسابيع".

وأكدت الشبكة أن فترة غياب مصطفى محمد عن الملاعب تتراوح ما بين أسبوعين إلى 5 أسابيع، لتتضاءل بشدة فرص مشاركته مع منتخب مصر فى دورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها العاصمة اليابانية "طوكيو" الشهر المقبل.