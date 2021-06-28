شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة اللغة العربية "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص موقع وجريدة ”الخليج 365” على تقديم مراجعات شاملة في كل المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة إيمانًا منا بالدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وتعد مادة اللغة العربية من أهم المواد التي يخضع الطلاب لامتحانها باختلاف الشعبة التي يدرسون فيها، وفي ظل شعور العديد من الطلاب بالقلق بسبب تغيير النظام الدراسي الذي سيخضعون على أساسه للامتحانات.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة، حيث نقدم لكم مجموعة من المراجعات بالفيديو مع نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة اللغة العربية.