شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تختتم فعاليات "معا من أجل تنمية مصر" بمنشية ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم شباب مشروع معًا من أجل تنمية مصر نشاطه بداخل منطقة منشية ناصر بالمقطم بيومين رياضيين بمشاركة الفريق الرياضى بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد بحضور حوالى 200 طفل من سن 7سنوات وحتى 14 سنة.



اليوم الرياضى

وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها: شارك الشباب فى تحضير مجموعة من الألعاب المختلفة قدموها لأطفال منشية ناصر إذ تم تقسيم الأطفال لمجموعات من سن 7سنوات لـ 9 سنوات ومن سن 10 سنوات حتى 14 سنة حيث استهدفت الألعاب فكرة العمل الجماعى المشترك.



جانب من فعاليات اليوم الرياضى

كان شباب المبادرة قد قدموا خلال الفعاليات مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية لأطفال منشية ناصر على سبيل المثال ورشة البانتومايم، الحكى بالألوان، تعليم فن الإتيكيت، فن الأوريجامى، الرسم على الجداريات، بالإضافة لإلقاء محاضرات عن مفهوم المواطنة بداية من الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.



فعاليات اليوم الرياضى

ومن المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا و مدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.