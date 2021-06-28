شكرا لقرائتكم خبر عن ‎برامج توعوية لصندوق مكافحة الإدمان عن أضرار المخدرات بالمناطق بديلة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بالتعاون مع محافظة بورسعيد تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بحي الضواحي ببورسعيد، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 "،لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

‎كانت "القباج " قد أكدت أنه جارى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني مناطق "اللبانة القديمة، السيدة نفيسة، فاطمة الزهراء، اللبانة بالقبوطى، الأمل الجديد" بمحافظة بورسعيد، وخاصة الشباب والمراهقين، حيث يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.