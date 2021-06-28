شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 67 رحلة دولية تقل 5485 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 67 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 5485 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 67 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، روما، باريس، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، الشارقة، البحرين، الخرطوم، بيروت، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، إربيل، و 12 رحلة داخلية الي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 5485 راكبا .