استمرار افتتاح معبر رفح البرى لعبور العالقين واستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - واصلت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، فتح معبر رفح البرى "استثنائيا"؛ لعبور العالقين من وإلى قطاع غزة، ولاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة والإنسانية من القادمين من قطاع غزة، إلى جانب إدخال المساعدات ومعدات ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأكدت مصادر مسئولة مواصلة فتح المعبر، اليوم، مع استمرار تواجد الأطقم الإدارية والطبية بالمعبر؛ لتيسير إجراءات استقبال الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين والحالات الإنسانية بين الجانبين، وإدخال المساعدات والمعدات إلى قطاع غزة، علاوة على توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين ومرافقيهم الى المستشفيات المصرية؛ لتلقي العلاج طبقا لحالاتهم.

وقالت المصادر إن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج، وكذا لإدخال أية مساعدات قادمة لقطاع غزة.

وأضافت إنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، مؤكدة جاهزية المعبر للتشغيل في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات .

