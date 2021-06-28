شكرا لقرائتكم خبر عن تصل 44 جنوب البلاد.. تعرف على درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 28 يونيو 2021 إلى السبت 3 يوليو 2021، حيث يشهد طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يتسبب ارتفاع نسبة الرطوبة فى مزيد من الإحساس بالحرارة .

وفيما يلى درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل، على كافة محافظات الجمهورية ، كما يلى :

- الإثنين 28 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة



- الثلاثاء 29 يونيو :

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 39 درجة

شمال الصعيد 40 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة



- الأربعاء 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة



- الخميس 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة



- الجمعة 2 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة

- السبت 3 يوليو:

القاهرة والوجه البحرى 38 درجة

السواحل الشمالية 32 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 41 درجة

جنوب الصعيد 44 درجة