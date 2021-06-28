شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض وزير الخارجية سامح شكرى المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب والتزامها بدعم جهود التحالف الدولى ضد تنظيم داعش، وذلك خلال إلقاءه كلمة مصر أمام الاجتماع الوزاري الموسع للتحالف الدولى ضد داعش الذى تستضيفه روما.

وفى سياق متصل، بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، مع نظيره التونسى عثمان الجرندى القضايا المشتركة بين البلدين وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولى، وسبل مواصلة تعزيز أوجه التعاون الثنائي.