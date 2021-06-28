شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه غدا عن 4 مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات لتنفيذ أعمال محور الفردوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 4 مناطق بالقاهرة انقطاع المياه مساء غد الثلاثاء، وهى ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر )، كما يضعف ضخ المياه بباب الشعرية والجمالية .

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع احمد سعيد الى نفق ابو حشيش .

ويستمر انقطاع المياه من الساعة الثامنة مساء غد الثلاثاء، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الأربعاء، لمدة 10 ساعات، وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

وقالت الشركة إنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.