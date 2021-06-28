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التعليم تعلن موعد وشروط التحاق طلاب الإعدادية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن شروط الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 –2021، وذلك تمهيدًا لفتح باب التقديم للطلاب بشهر يوليو 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تبذل الكثير من الجهد للحفاظ على سير العملية التعليمية ومواصلة تطوير التعليم بمصر لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

وأضاف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ اطلاقها قد لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب  وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وأكمل مجاهد أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم العديد من المميزات لطلابها، بجانب تطبيقها لمناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات ويتم تدريسها من قبل معلمين مؤهلين على أعلى مستوى، يحصل طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على العديد من المميزات مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية عند التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، بالإضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج، ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي، واختتم مجاهد مؤكدًا على أن جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية والبالغ عددها حتى الآن 21 مدرسة ب7 محافظات مختلفة هي مدارس حكومية مجانية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، شروط الالتحاق بكل مدرسة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
5- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية ، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

9- مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان، يتاح التقديم للبنين من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
12- مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
13- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، وألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
14- مدرسة  HST للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
16- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
17- مدرسة  مجموعة فولكس فاجن  للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
18- مدرسة  غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
20- مدرسة  GIT للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الأسكندرية، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021، و ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.
 
21- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية، يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات القناة ( الإسماعيلية، بورسعيد، السويس)، وأن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021، ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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