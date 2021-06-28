شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الزيادة الجديدة لـ أسعار الكهرباء .. 10 خطوات لتخفيض 25 % من استهلاكك الشهري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزارة الكهرباء والطاقة، تبدأ من يوم الخميس المقبل في زيادة في أسعار شرائح الكهرباء لعام 2021، وفي الوقت قدمت الشؤون التجارية لهندسة الكهرباء نصائح للمواطنين لترشيد وتقليل لخفض أكثر من 25% من استهلاك الكهرباء.

1ـ اختيار الديب فريزر الموفر عن الشراء وملصق بها بطاقة كفاءة الطاقة، عدم ترك الفراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبروسر لوقت أطول، مما يسبب في استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

2- عدم وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة ومن لابد من تركه حتى يبرد، ثم أغلاق باب الثلاجة بإحكام.

3- إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بكفاءة أقل واستهلاك كهرباء أكثر.

4 -غلي كمية المياه التي تحتاج اليها فقط، من خلال معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

5 ـ استخدام مكواه البخارية في كي الملابس مع تجميع الملابس، المراد كيها مرة واحدة او مرتين في الأسبوع فقط.

6- تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بـ 30 دقيقة فقط وضبط درجة الحرارة من 50/ 60 درجة مئوية لتقليل الاستهلاك.

7- ترك مسافات كافية بين 10-15 سم خلف الثلاجة وأيضا الديب فريزر وترك ايضا مسافة لا تقل عن 5 سم عن اليسار واليمين، لزيادة مجال التهوية مما يسهم في تقليل استهلاك الكهربائية.

8 ـ عدم فتح الفرن أكثر من مرة عند تجهيز الطعام حتي لا يخفض درجة الحرارة ويستهلك طاقة أكثر.

9 ـ تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها لانها تستهلك نفس الكمية من الكهرباء، مع ضبط درجة حرارتها على 40 درجة مئوية

10 ـ لتوفير استهلاك الكهرباء بعد الزيادة تشغيل المروحة بدلا من التكييف في حالة اذا كان الطقس غير قاسي.