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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تطوير ٣ محطات تموين تعمل بالغاز الطبيعى بحي الزهور، وهما ( محطة التعاون بشارع العبور، محطة التعاون بشارع محمد حمزة ومحطة التعاون بمنطقة بلال بن رباح ) وجاري اعادة الشئ لأصله ووضع طبقة الدقشوم، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة 11محطة تموين سيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار .

ووجه محافظ بورسعيد، الاستاذ فوزي الوالي رئيس الحي بسرعة الانتهاء من أعمال إعادة الشئ لاصله وترميم الشوارع بعد الانتهاء من أعمال توصيل المرافق العامة للمشروعات الجاري تنفيذها .

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير محطات تموين السيارات يأتى تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها بورسعيد في مختلف المجالات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومواكبة التطور بالمدينة .

محافظ بورسعيد: الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 3 محطات بحى الزهور