شكرا لقرائتكم خبر عن تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.. «السياحة»: تشغيل 2570 غرفة فندقية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السيد عبدالفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، الاثنين، إن عدد الغرف الفندقية التي تم تشغيلها خلال الستة أشهر الماضية بلغت ٢٥٧٠ غرفة جديدة على مستوى محافظات الجمهورية لتضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.

جاء ذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع الاستثمار لإقامة مشروعات ترفيهية وخدمية، والمشاركة في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية خاصة تلك التي بالمحافظات السياحية مما يساهم في استيعاب واستقبال أعداد أكبر من السائحين.

وأضاف «العاصي» أنه من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح وتشغيل عدد من المشروعات الفندقية الجديدة والتي يتم حاليًا دراسة طلبات تشغيلها وتصل إلى ٦٠٠٠ غرفة فندقية وسيكون بالتالي عدد الغرف الجديدة التي تم افتتاحها وتشغيلها خلال ٢٠٢١ ما يقرب من ٨٥٠٠ غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر.