شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: عمل منظومة الشكاوى لا يكتمل إلا بإزالة أسباب الشكاوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الاثنين، إن منظومة الشكاوى بمحافظة القاهرة في تواصل مستمر مع رؤساء الأحياء والهيئات والشركات التابعة لمحافظة القاهرة للإبلاغ عن الشكاوى الواردة من المواطنين، وإيجاد حل جذري لها فضلا عن المتابعة المستمرة لعدم عودة الشكاوى مرة أخرى، مشيرًا إلى أن عمل منظومة الشكاوى لا يكتمل إلا بإزالة أسباب الشكاوى.

وفي هذا السياق، كانت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة قد تلقت شكوى من قاطني شارع دمشق بحي مصر الجديدة، يتضررون من خلالها أن الشارع مظلم تمامًا.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسرعة التواصل مع حي مصر الجديدة والذي بدوره قام بالدفع بفرق الإنارة وتم إزالة أسباب الشكوى.