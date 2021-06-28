شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه البحر الأحمر» يتفقد محطات رفع خط الكريمات - الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر، الإثنين، عددًا من مواقع الشركة حيث شملت محطات رفع مياه خط مياه الكريمات / الغردقة ومحطات الصرف الصحي برأس غارب لمتابعة سير العمل.

ومن جهة أخرى، تفقد عيسي معامل الشركة للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمراقبة جودة مياه الشرب والالتزام بكافة المعايير القياسية لجودة المياه طبقا للمواصفات الصحية كما تفقد رئيس الشركة اعمال رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي برأس غارب والتقي العاملين بالمحطات والروافع للتعرف على مطالبهم لتحسين سير العمل.

وجاءت الجولة للتأكيد على انتظام العمل والالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة بجميع المحطات والمواقع لتأمين وصول المياه للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لأهالي المحافظة.