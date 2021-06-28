شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يفتتح «مقصد العائلة» بالطور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الإثنين، مقصد العائلة بمدينة الطور ضمن المرحلة الثانية من تطوير مدينة طور سيناء، وضمن افتتاحات في إطار الاحتفال بذكري ثورة 30 يونيو.

وأوضح المحافظ أن «مقصد العائلة» يُقام على مساحة 5 آلاف و500 متر مربع، ويشتمل على ممشى، مضمار للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، ومناطق ألعاب الأطفال، وأماكن للألعاب الترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من الأسر والعائلات، وأماكن جلوس عامة، ومناطق لتناول المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى وحدات كونتينر لتوفير 8 محلات لخدمة الزوار، ووحدة تحكم، ووحدتين آخرين، ودورات مياه، ومنطقة ملاهي متكاملة، ومسرح صيفي للعائلة لعرض الفلكلور السيناوي للزائرين.

وأشار المحافظ ان مقصد العائلة سيوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، موجهًا باستكمال أعمال مقصد العائلة بإقامة حديقة للحيوان، وحديقة للأسرة، ومكتبة للطفل، وأماكن لتعليم الأطفال قواعد المرور.