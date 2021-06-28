شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي الشرقية» يناقش الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، ومدير فرع هيئة التامين الصحي بالشرقية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالإستعداد الجيد لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت الموافق 10 يوليه القادم وتستمر حتى 3 أغسطس 2021، وذلك باتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لإجراء الإمتحانات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بعقد إجتماع تنسيقي مع مديري الإدارات التعليمية، ومسئولي قطاعات الكهرباء والمياه والإسعاف، لوضع خطة عمل إستعدادا لإستقبال إمتحانات الثانوية العامة من، خلال معاينة اللجان على الطبيعة والتنسيق مع قوات الأمن لتأمين اللجان من الداخل والخارج ،والتأكد من جاهزيتها من حيث الإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحان بسهولة ويسر، وكذلك التأكد من توفير مصدر بديل للكهرباء تفاديا لإنقطاعها في أي وقت حتى لا تؤثر على العملية الإمتحانية، مطالباً بإعداد تقرير للعرض عليه لتحديد المسؤوليات ولضمان خروج الإمتحانات بصورة مشرفة ومرضية.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والاحياء، بالتنسيق مع مسؤولي المنطقة الازهرية لمتابعة امتحانات الثانوية الازهرية، والعمل على تذليل كافة العقبات لضمان انتظام سير الامتحانات الازهرية على الوجه الأمثل .

ناشد محافظ الشرقية أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، عدم التواجد بمحيط اللجان الامتحانية، والحد من أي تجمعات أمام المدارس، حرصاً على الصحة العامة وتوفير مناخ هادئ لأبنائهم

ومن جانبه أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ،أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يؤدي 45 ألف طالب وطالبة الامتحانات أمام، 162 لجنة موزعة على مستوي 19 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

أشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جاري الإنتهاء من تركيب بوابات التعقيم وإجراء أعمال التطهير لمواجهة الأمراض والأوبئة ،والحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وكذا تركيب كاميرات مراقبة داخل المدارس لإحكام الرقابة والسيطرة على ما يدور داخل اللجان، والمتابعة الجيدة لسير إنتظام الإمتحانات.