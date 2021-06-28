شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «تعليم الفيوم» يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية من غرفة العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ورئيس غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية، سير امتحانات الدبلومات الفنية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية على تواصل مستمر بجميع اللجان على مستوى المحافظة لتلقي كافة الشكاوي وتذليل كافة المعوقات والسلبيات أمام الطلاب في الإمتحانات، وتهيئة مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحان في سهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم تنفيذ كافة التعليمات الواردة من الوزارة بكل دقة وسرعة، كما أكد على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمدارس حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين داخل اللجان.

كما أشار وكيل الوزارة لمتابعة الإجراءات الخاصة بتأمين صناديق الأسئلة، وخطوط السير حتى وصولها إلى اللجان الامتحانية على مستوى محافظة الفيوم.