شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بمشاركة وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق قبل قليل، الاجتماع الوزارى للتحالف الدولى ضد داعش بمشاركة وزير الخارجية سامح شكرى، وذلك لبحث الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التنظيم الإرهابي.



الاجتماع الوزراى الموسع للتحالف الدولى ضد داعش



الاجتماع الوزراى الموسع للتحالف الدولى ضد داعش

ونشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ صور تبرز الوزراء المشاركين في الاجتماع الموسع الذى تحتضنه إيطاليا، وأضاف بالقول "الآن في روما وزير الخارجية سامح شكرى يشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش لبحث الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التنظيم الإرهابي."



الاجتماع الوزراى الموسع للتحالف الدولى ضد داعش

كما يعقد وزير الخارجية عدة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات روما لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.