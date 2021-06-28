شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرار إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو لشركة فرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن قرار إسناد إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة – العباسية - عدلي منصور) إلى شركة RATP DEV الفرنسية فى شكل سؤال وإجابة، وذلك خلال التالى:

دور الشركة الفرنسية فى إدارة الخط الثالث؟

شركة RATP DEV الفرنسية ستكون وحدها مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو.

فترة سريان التعاقد معها؟

عقد الإدارة يمتد لمدة 15 عام.

كم تبلغ القيمة المالية التى ستحصل عليها الشركة الفرنسية؟

الشركة الفرنسية ستحصل على 1.14 مليار يورو مقابل الإدارة والصيانة طوال التعاقد.

ما وضع الشركة المصرية الحكومية مع وجود الشركة الفرنسية؟

الشركة الفرنسية ستكون مسئولة عن الإدارة والصيانة للخط الثالث بينما ستظل الشركة الحكومية مسئولة عن إدارة وتشغيل الخطين الأول والثانى.

المسئول عن تحديد أسعار تذاكر الخط الثالث ؟

ستظل الحكومة وحدها مسئولة عن تحديد سعر التذكرة.

الهدف من التعاقد مع الشركة الفرنسية؟

الهدف من التعاقد وقف خسائر المرفق وتحسين الخدمة وخلال المرحلة الأولى من التعاقد وفق إعلان وزارة النقل مخطط تحقيق تعادل بين المصروفات والإيرادات ثم تحقيق أرباح.

وضع العاملين المصريين فى ظل جود الشركة الفرنسية؟

القرار اشترط على الشركة الفرنسية ألا تقل نسبة العاملين المصريين عن 90%؜ .

