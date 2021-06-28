شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة ترفع تركمات قمامة بـ3 مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن منظومة الشكاوى بمحافظة القاهرة فى تواصل مستمر مع رؤساء الاحياء والهيئات والشركات التابعة لمحافظة القاهرة للإبلاغ عن الشكاوى الواردة من المواطنين وإيجاد حل جذرى لها فضلا عن المتابعة المستمرة لعدم عودة الشكاوى مرة أخرى، مشيرا إلى أن عمل منظومة الشكاوى لا يكتمل إلا بإزالة أسباب الشكاوى.

وفى هذا السياق تلقت محافظة القاهرة، شكوى من قاطنى شارع دمشق بحى مصر الجديدة حيث انهم يتضررون من أن الشارع مظلم تماما، وبالعرض على اللواء خالد عبد عبد العال محافظ القاهرة وجه بسرعة التواصل مع حى مصر الجديدة والذى بدوره قام بالدفع بفرق الانارة وتم ازالة اسباب الشكوى.

كما تلقت المحافظة عدة شكاوى تتعلق بمنظومة النظافة، وهى على النحو التالي:

1- شارع الرزاز، منشأة ناصر، أكوام من القمامة

2- شارع الجيش، حى باب الشعرية، تراكم القمامة فى المنطقة المحيطة بقسم الشرطة

3-شارع عباس الحفناوى بالوايلى، شكوى من تراكم القمامة

وبالعرض على اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بسرعة التواصل مع هيئة النظافة والاحياء المعنية لسرعة اتخاذ اللازم وإزالة اسباب الشكاوى، كما أكد أن منظومة النظافة فى محافظة القاهرة تشهد حاليا تطورا ملحوظا ليس فقط فيما يتعلق بتكثيف دوريات وحملات جمع القمامة ولكن أيضًا فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة التى تساعد على سرعة وكفاءة المهام المنوطة للعاملين بالهيئة مثمنا على دور جميع أفراد هيئة النظافة فى التصدى لتراكمات القمامة لما تشكله من تشويه لمظهر العاصمة فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة.

يذكر أن مكانس شفط حديثة انضمت لأسطول عمل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ضمن تفعيل استخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالعاصمة.