شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البابا تواضروس الثانى يصلى فى ختام فعاليات ملتقى مدربى 1000 معلم كنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهى، اليوم الاثنين، فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، مع المجموعة الأولى من مدربى 1000 معلم كنسى، ختامًا لفعاليات ملتقاهم الذى بدأ منذ 4 أيام فى مركز لوجوس.



البابا تواضروس

وبدأت فعاليات الملتقى يوم الخميس الماضى وتنتهى بعد ظهر اليوم، وحضره 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى، وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتى الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5-6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.

والتقى قداسته بالمدربين الحاضرين، مساء أمس، وألقى عليهم المحاضرة الختامية للملتقى.



البابا تواضروس مع المعلمين



جانب من الصلاة فى ختام الملتقى الخدمة