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صور.. البابا تواضروس الثانى يصلى فى ختام فعاليات ملتقى مدربى 1000 معلم كنسى

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القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهى، اليوم الاثنين، فى كنيسة التجلى بمركز لوجوس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى فى وادى النطرون، مع المجموعة الأولى من مدربى 1000 معلم كنسى، ختامًا لفعاليات ملتقاهم الذى بدأ منذ 4 أيام فى مركز لوجوس.

البابا تواضروس
البابا تواضروس

 

وبدأت فعاليات الملتقى يوم الخميس الماضى وتنتهى بعد ظهر اليوم، وحضره 73 من الآباء الكهنة والخدام والخادمات من 23 إيبارشية، وهم الذين تميزوا خلال المستويات الثلاثة من مشروع قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ.. تراث كنيستنا روح وحياة" لتدريب 1000 معلم كنسى، وركز محتوى الملتقى على مهارات الجانب المعلوماتى الذي يجب أن يتزود بها المدرب في خدمته وتعليمه عن طريق ورش عمل في هذه المهارات، وبعد انتهاء الورش تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة (5-6 أفراد) وقاموا بإعداد مشروعات طبقوا فيها ما تدربوا عليه خلال ورش الملتقى.

 

والتقى قداسته بالمدربين الحاضرين، مساء أمس، وألقى عليهم المحاضرة الختامية للملتقى.

البابا تواضروس مع المعلمين
البابا تواضروس مع المعلمين

 

جانب من الخدمة
جانب من الصلاة فى ختام الملتقى الخدمة

 

مشروع 1000 معلم كنسى
فعاليات مشروع 1000 معلم كنسى  

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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