شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يوليو اعتبارا من يوم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يوليو من بنك ناصر الاجتماعىُ اعتبارا من يوم الخميس المقبل أول الشهر، لعدد يقرب من 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

على جانب أخر تواصل وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات يونيو الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعىُ لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، حيث يتم الصرف بشكل منظم منعا للتكدس، وسط كافة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يونيو للعملاء اعتبارا من بداية شهر، كما تم أيضًا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

