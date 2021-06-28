شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة مشيدا بتعيين أول سيدة مديرة لنيابة إدارية بسوهاج: انتصار جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير إلى المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية لإصداره قرار بتعيين المستشارة رشا سعيد سعد لتعيينها مديرة لنيابة طنطا، والمستشارة نهى أحمد حامد لتعيينها مديرة لنيابة سوهاج، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب بمحافظة سوهاج.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار، مشيدة بدعم هيئة النيابة الإدارية المستمر لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، مما يؤكد نجاح تجربة وجود المرأة فى المناصب القيادية بالهيئة، حيث أن تكرار تعيين السيدات بالمناصب القيادية دليل على كفاءتهن وقدراتهن.

وأكدت مرسى، أن هذا القرار يضاف إلى سجل انتصارات المرأة فى مجال القضاء، مقدمة التهانى إلى كل من المستشارة رشا سعيد سعد والمستشارة نهى أحمد حامد، متمنية لهن خالص التوفيق والسداد فى مهام المنصب الجديد.