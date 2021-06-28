شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف اللبنانية تسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسى للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العراق وعقد قمة ثلاثية ضمت رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى والعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى بغداد أمس.

وأفردت صحيفة (النهار) اللبنانية في صفحتها الأولى صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي يسير جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس العراقي برهم صالح والعاهل الأردني المللك عبد الله الثاني تحت عنوان يقول: "قمة ثلاثية حملت أول رئيس مصري إلى بغداد منذ عقود". وأكدت الصحيفة أن زيارة الرئيس السيسي إلى بغداد أمس هي أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ غزو الكويت عام 1990، واستعرضت ما شهدته الأعوام الماضية من اتفاقيات تعاون ثنائية بين مصر والعراق في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى اتفاقيات ثلاثية تضم الأردن. وركزت الصحيفة على الفوائد الاقتصادية التي تأتي من التحالف الثلاثي بين مصر والعراق والأردن فيما يتعلق بـ"دبلوماسية الطاقة".

وفي صفحتها الأولى، عنونت صحيفة (اللواء) اللبنانية: "مصر والعراق والأردن: تعزيز التعاون لمواجهة التدخلات"، وأكدت في موضوعها أن زيارة الرئيس السيسي للعراق تأتي لبحث سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر والعراق والأردن. وأشارت الصحيفة إلى البيان الثلاثي الصادر في أعقاب القمة والذي أكد على البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية والعراقية المصرية الأردنية، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول، والتنسيق لمكافحة الإرهاب. كما أفردت صحيفة (نداء الوطن) صفحتها الأولى لصورة الرئيس السيسي والرئيس العراقي وعاهل الأردن ورئيس وزراء العراق تحت عنوان "قمة ثلاثية في بغداد: قضايا إقليمية حساسة وتعاون مشترك". ونشرت صحيفة (الجمهورية) تقريرا على صفحة داخلية كاملة بعنوان: "قمة عراقية أردنية مصرية في بغداد.. لمواجهة التحديات" واستعرضت تفاصيل القمة والمواقف المشتركة حول القضايا المختلفة، مشيرة إلى قمة بغداد عكست توافق القادة في مواقفهم إزاء قضايا المنطقة وضرورة التنسيق المشترك.

من جانب أخر قال الكاتب والباحث السياسي الأردني حمادة فراعنة إن نجاح القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية ومواصلة عملها يعود إلى خيار العواصم الثلاثة في البحث عما هو مطلوب في تلبية مصالح بلدانها وشعوبها، وتطلعاتها نحو التنسيق خدمة للمنافع المتبادلة، اعتماداً على ما يتوفر لكل منها من موارد واستثمار وآفاق للتطور باتجاه التكامل.